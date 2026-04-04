تل أبيب تتخبط.. جيش الاحتلال يسقط قنبلة عن طريق الخطأ شمال إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال أن مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أسقطت قنبلة عن طريق الخطأ في منطقة مفتوحة شمال إسرائيل ليلًا.

وأوضح جيش الاحتلال أن الحادث "نتيجة خطأ بشري"، وأنه تم إرسال فريق من خبراء المتفجرات إلى الموقع لإزالة الذخيرة بأمان.

وأضاف جيش الاحتلال: "لم تقع إصابات، والحادث قيد التحقيق"، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن مصنعا لإنتاج الطائرات المسيرة في إسرائيل جراء قصف صاروخي باليستي.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن منشأة إنتاج شركة "أيروسنتينل" تضررت بعد سقوط صاروخ يزن 400 كجم، وقد لحقت بها أضرار جسيمة في وقت متأخر من أمس الأول، الخميس.

وهي شركة إسرائيلية متخصصة في تصنيع طائرات بدون طيار سرية لجمع المعلومات الاستخباراتية، مقرها في بيتاح تكفا، وهي شركة تابعة لشركة "أيرو سول".

وقالت الشركة لصحيفة "جيروزاليم بوست": "على مدار 21 عامًا، دأبت شركتنا على تطوير طائرات بدون طيار متطورة وحلول جوية لقطاع الدفاع وقوات الأمن، لدعم العمليات الحيوية واحتياجات الأمن القومي".