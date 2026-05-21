المجلس البحري الدولي: عودة حركة الشحن بمضيق هرمز تتطلب تفادي المخاطر ووقفًا دائمًا للنار

أكد المجلس البحري الدولي "BIMCO" أن استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز بحاجة إلى ضمانات لتفادي المخاطر، ووقف دائم لإطلاق النار.

وشدد المجلس، في بيان، على أن مئات السفن لا تزال غير قادرة على عبور المضيق، وتواجه هذه السفن العديد من المخاطر الميدانية، خاصة الألغام البحرية، موضحا أن إزالة الألغام من مضيق هرمز سوف تستغرق أسابيع.

وأشار المجلس إلى أنه في حال عودة ظروف الملاحة إلى طبيعتها، فإن حركة جميع هذه السفن داخل المضيق قد تشكل خطرا ملاحيا كبيرا، ما يستوجب تدابير وقائية دقيقة قبل عودة الملاحة.

وفي هذا الصدد، أصدر المجلس إرشادات تهدف إلى مساعدة السفن في عبور مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الوثيقة تتضمن أفضل الممارسات الإدارية للأمن البحري، وتهدف إلى دعم تقييم التهديدات والمخاطر الخاصة بكل رحلة، وتسهيل التخطيط على متن السفن وفي المكاتب.

ولفت المجلس في بيانه إلى أن حرية الملاحة تعتبر ركيزة أساسية يضمنها القانون الدولي، لذا يشترط المجلس والدول المتحالفة توفير ممرات آمنة غير مشروطة للتجارة.