اليابان تسجل أدنى واردات نفط من الشرق الأوسط منذ 1979

أظهرت بيانات حكومية في اليابان، اليوم الخميس، أن واردات اليابان من النفط الخام من الشرق الأوسط هبطت بأكثر من 67% من حيث الحجم في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أدنى مستوى شهري على الإطلاق، في ظل اضطرابات حادة بالإمدادات ناجمة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، بحسب بيانات أولية لإحصاءات التجارة الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، أن اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في أكثر من 90% من مشترياتها النفطية، استوردت نحو 3.84 مليون كيلولتر من النفط خلال أبريل، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات المماثلة عام 1979.

وأظهرت البيانات أن اليابان سجلت فائضا تجاريا بلغ 301.9 مليار ين (1.9 مليار دولار) في أبريل، للشهر الثالث على التوالي، بدعم من استمرار قوة الصادرات، ولا سيما الطلب المرتفع على أشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية الأخرى في مناطق آسيوية.

وارتفعت الصادرات اليابانية 14.8% إلى 10.51 تريليون ين خلال الشهر، في حين زادت الواردات 9.7% إلى 10.21 تريليون ين، مدفوعة بارتفاع واردات المنتجات النفطية من كوريا الجنوبية.

ومنذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، سرعت اليابان جهودها لتأمين الوقود من مصادر بديلة، من بينها الولايات المتحدة. وارتفعت قيمة واردات اليابان النفطية من الولايات المتحدة بنسبة 118.2% مقارنة بالعام السابق.

ورغم ارتفاع إجمالي الصادرات، تراجعت الشحنات إلى الشرق الأوسط بنسبة 55.5% إلى 139.49 مليار ين، نتيجة انخفاض صادرات سيارات الركاب بنسبة 90.4%.