مروحيات أمريكية في سماء إيران تبحث عن الطيار المفقود

أظهرت مقاطع متداول، اليوم السبت، مروحيات أمريكية تحلق في الأجواء الإيرانية على ارتفاع منخفض للبحث عن الطيار الأمريكي المفقود، بحسب “سكاي نيوز” عربية.

وتخوض الولايات المتحدة وإيران، اليوم السبت، سباقا للعثور على أحد الطيارَين اللذين تحطمت طائرتهما داخل الأراضي الإيرانية، في حادث هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها أسقطت الطائرة، وهي قاذفة من طراز أف-15-اي.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أحد الطيارَين قفز بالمظلة وأُخرج من إيران في عملية نفذتها قوات خاصة في جنوب غرب البلاد، لكن مصير الطيار الثاني ما زال مجهولا.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني صورا قال إنها لحُطام الطائرة، معلنا عن مكافأة لمن يعثر على الطيارين.