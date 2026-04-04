قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس البرلمان الإيراني يلوح بشن هجمات على ممر باب المندب المائي

محمد باقر قاليباف
هاجر رزق

لوح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى شن هجمات على ممر باب المندب المائي الاستراتيجي.


 

جاء ذلك في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من أمس الجمعة، تساءل فيه قاليباف عن حجم ناقلات الوقود وسفن الحاويات التي تمر عبر باب المندب. 

وعرقلت إيران بالفعل بشكل كبير تدفق النفط عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود وهز الاقتصاد العالمي. 

وسوف تدفع عرقلة حركة العبور من باب المندب شركات الشحن إلى توجيه سفنها إلى رأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي من أفريقيا، مما سيرفع الأسعار أكثر، بحسب "العربية".

يذكر أن باب المندب البالغ طوله 32 كيلومتراً، يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي وهو أحد أكثر نقاط الاختناق المكتظة بالحركة في التجارة العالمية حيث يمر عبره أكثر من عُشر النفط العالمي المنقول بحراً وربع سفن الحاويات. 

جاء ذلك بعد الإعلان عن إسقاط طائرتين حربيتين أميركيتين أمس الجمعة، في حادثتين منفصلتين داخل الأراضي الإيرانية.

وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها طائرات أميركية للإسقاط خلال النزاع الدائر، بحسب "العربية".

رئيس البرلمان الإيراني قاليباف باب المندب ناقلات الوقود الحاويات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

