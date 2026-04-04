مصرع 61 شخصا جراء فيضانات مدمرة في أفغانستان

أفادت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت بأن 61 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 116 آخرون في فيضانات وكوارث طبيعية وقعت مؤخرًا في أنحاء أفغانستان، طبقًا لبيانات جمعية الهلال الأحمر الأفغانية.





وأوضحت البيانات الرسمية أن 4 أشخاص ما زالوا مفقودين، فيما تستمر عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار في أعقاب أيام من الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة في العديد من الأقاليم.





وتشمل المحافظات المتضررة من العاصفة: كابل وكابيسا وباروان وبنجشير وباكتيا وباكتيكا وخوست وزابل وميدان وردك وأوروزغان وغور وبادغيس وسار بول وسمنغان وفارياب وبغلان وبدخشان وكونار ولغمان".





وأشار المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية في أفغانستان محمد يوسف حماد إلى أن الفيضانات دمرت 139 مبنى سكنيا تدميرا كاملا وألحقت أضرارا جزئية بـ 394 مبنى آخر خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأضاف: "تضررت أكثر من ألف عائلة جراء الفيضانات خلال الـ 24 ساعة الماضية".