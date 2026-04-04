إيران.. إصابة 5 أشخاص جراء الهجوم على المنطقة البتروكيماوية الخاصة في ماهشهر وبندر إمام

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بإصابة 5 أشخاص جراء الهجوم على المنطقة البتروكيماوية الخاصة في ماهشهر وبندر إمام بإيران.

ووقعت، في ماهشهر، الساعة 10:45 من صباح اليوم ثلاثة غارات وانفجارات عنيفة في شرقي وغربي الأهواز، نتيجة هجمات أمريكية صهيونية.

كذلك، وفي الساعة 10:47 من صباح اليوم، وقعت ثلاثة غارات وانفجارات مدوية في المنطقة الخاصة للبتروكيماويات في مدينة ماهشهر، ولا تزال حجم الأضرار غير معروف.

من جانبه، أعلن ولي الله حياتي، نائب محافظ خوزستان لشؤون الأمن والشرطة، مقدماً تفاصيل جديدة حول الغارات الجوية التي شنها الأعداء الأمريكيون والصهاينة على ماهشهر، قائلاً: "في هذا الهجوم، تم استهداف مجمعي بتروكيماويات فجر 1 و2، وشركتي رجال وأمير كبير".