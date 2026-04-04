سقوط شظايا صواريخ في عدة مواقع بتل أبيب وبني براك وبتاح تكڤا.. صور

أظهرت مقاطع متاولة، اليوم السبت، سقوط شظايا صواريخ على مناطق واسعة في وسط إسرائيل، بعدما أعلنت السلطات الإسرائيلية رصد رشقة صاروخية آتية من إيران، حيث دوت صافرات الإنذار بالمركز.

وسقطت شظايا صواريخ في عدة مواقع بتل أبيب وبني براك وبتاح تكڤا.

وأظهر مقطع فيديو، توافد الإسرائيليين إلى الملاجئ، بعدما كانوا يستمتعون بأشعة الشمس على شواطئ تل أبيب.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية، لواء المركز، بيانا قالت فيه إنه "إثر الاعتداء الصاروخي الأخير على لواء المركز لم تسجل أي إصابات حتى الآن، فيما تتواجد قوات الشرطة من ضمنها خبراء المتفجرات وحرس الحدود لتحييد كل خطر نتيجة سقوط شظايا صاروخية في عدة مواقع".