نظرة مستقبلية إيجابية.. «موديز» تبقي تصنيف مصر الائتماني عند «Caa1»

أصدرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تقريرا إيجابيا بشأن الاقتصاد المصري، حيث تصنيف الحكومة طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوى Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.

وأوضحت موديز، في بيان لها، أن تصنيف مصر للسندات غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند مستوى Caa1، وتصنيف برنامج سندات الدين متوسطة الأجل غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند مستوى (P)Caa1.

وقالت إن الإبقاء على تصنيف مصر يعكس التفاؤل السائد منذ مارس 2024 احتمال استدامة التحسينات المالية والخارجية التي حققتها مصر حتى الآن، مدعومةً بالتزام السلطات بالسياسات والإصلاحات، ما يدعم في نهاية المطاف تحسناً مستداماً في قدرة الحكومة على تحمل أعباء الدين العام وخفضاً في احتياجات التمويل الإجمالية.

وأضاف أن الحكومة المصرية حافظت على فوائض مالية أولية كبيرة منذ السنة المالية 2024، في حين أولى البنك المركزي الأولوية لخفض التضخم وإعادة التوازن الخارجي، ما ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.