زلزال يضرب شرق تركيا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يوم السبت عن وقوع زلزال بولاية وان في شرق البلاد بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت أن الزلزال أثار حالة من القلق بين السكان، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، وكان على عمق يُقدّر بنحو 7 كيلومترات، وهو ما ساهم في شعور السكان بالهزة بشكل واضح في المناطق القريبة.

امتد تأثير الزلزال إلى ولايات شرق تركيا، من بينها أغري وبتليس وإغدير وهاكاري، حيث أفاد السكان بشعورهم بالاهتزازات الأرضية.

وقالت السلطات التركية إن فرق الطوارئ بدأت على الفور تنفيذ عمليات مسح ميداني شاملة في المناطق المتأثرة، للتأكد من سلامة المباني والبنية التحتية، وعدم وجود أضرار غير ظاهرة.

وفي بيان لاحق، طمأنت الجهات المعنية المواطنين بأن الوضع مستقر حتى الآن، مع استمرار متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة، تحسبًا لأي تداعيات محتملة خلال الساعات المقبلة.