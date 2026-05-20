سلطنة عمان تفوز بجائزة منظمة الصحة العالمية

حصلت سلطنةُ عُمان على جائزة منظّمة الصحّة العالميّة تقديرًا لاستدامة التحقق من القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل.

ويضاف هذا الإنجاز الصحي الدّولي إلى سجلّ سلطنة عُمان في مجال الصحة العامة، فيما تسلّم الجائزة الدّكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة ضمن أعمال الدورة الـ 79 لجمعيّة الصحّة العالميّة المنعقدة بجنيف.

عُمان تفوز بجائزة منظمة الصحة العالمية

وأشادت منظمة الصحة العالمية بالتقدم المستدام الذي حققته سلطنةُ عُمان في برامج صحة الأم والطفل، ومنظومة الفحص المبكر والمتابعة العلاجية، بما يعكس كفاءة النظام الصحي الوطني والتزامه بالمعايير الدولية.

يعد هذا الإنجاز تأكيدًا لنجاح السياسات الصحية الوقائية التي تنتهجها وزارة الصحة العُمانية، وجهود الكوادر الوطنية في مختلف المؤسسات الصحية، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية الداعمة لمسار القضاء على الأمراض الانتقالية.