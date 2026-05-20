جنوب إفريقيا تقترب من إطلاق مشروع عملاق للهيدروجين الأخضر باستثمارات 5.8 مليار دولار

تقترب جنوب أفريقيا من إطلاق أحد أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في القارة السمراء ، في خطوة قد تعزز موقعها كمركز عالمي لإنتاج الوقود النظيف منخفض الانبعاثات، وسط تسارع المنافسة الدولية على أسواق الطاقة النظيفة والشحن البحري المستدام ...وفق تقرير منصة بيزنس أفريكا".

وذكر التقرير أن مشروع (هايف هيدروجين) المقام في المنطقة الاقتصادية الخاصة (كويجا) بخليج نيلسون مانديلا، والبالغة استثماراته نحو 5.8 مليار دولار، حقق تقدما جديدا بعد اختيار منظومة متكاملة بقيمة مليار دولار لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء.

ويحظى المشروع باهتمام واسع من المستثمرين وصناع القرار، في ظل توقعات بإنتاج الأمونيا الخضراء بتكلفة تعد من بين الأقل عالميا، مع تنامي الطلب الدولي على الوقود النظيف، خاصة في قطاعات الشحن والصناعات الثقيلة.

ويجري تطوير المشروع من خلال شركة (هايف هيدروجين)، المدعومة من شركتي (هايف إنرجي) البريطانية و(بيلت أفريكا) الجنوب أفريقية، فيما تعتمد خطته التشغيلية على توليد نحو 1500 ميجاوات من طاقة الرياح و1430 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

ومن المقرر أن توفر شركة (توبسو) الدنماركية تكنولوجيا التحليل الكهربائي بالأكسيد الصلب، وهي تقنية تتوقع الشركة المطورة أن تسهم في خفض تكاليف البنية التحتية للطاقة المتجددة بأكثر من 500 مليون يورو إلى جانب تقليص تكاليف نقل الكهرباء بنسبة 25%.

ويأتي المشروع في وقت تواجه فيه صناعة الهيدروجين الأخضر تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف البنية التحتية وعدم وضوح الطلب طويل الأجل، رغم الدعم الحكومي العالمي المتزايد لخطط تحول الطاقة وخفض الانبعاثات.