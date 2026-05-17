عُمان تجمع قادة الطاقة والاستدامة في حدث إقليمي بمسقط

تنطلق أعمال معرض عُمان للبترول والطاقة وأسبوع عُمان للاستدامة 2026، غدا الاثنين، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشركات الطاقة العالمية وصُنّاع القرار والمستثمرين والخبراء والمبتكرين، في واحد من أبرز التجمعات الإقليمية المتخصصة في مجالي الطاقة والاستدامة، وذلك على مدى ثلاثة أيام.

ويعكس الحدثان توجه سلطنة عُمان نحو تعزيز التوازن بين أمن الطاقة والنمو الصناعي وحماية البيئة، إلى جانب دعم أهداف الاستدامة طويلة المدى، فيما يسهم تنظيمهما بالتزامن في خلق مساحة متكاملة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات في القطاعات المستقبلية.

ويقام أسبوع عُمان للاستدامة هذا العام تحت شعار “الاستدامة قيد التنفيذ: الابتكار، والاستثمار، والأثر”، في رسالة تؤكد أهمية تحويل خطط الاستدامة إلى نتائج عملية قابلة للقياس من خلال التكنولوجيا والتعاون والاستثمارات الاستراتيجية.

عُمان تجمع قادة الطاقة والاستدامة

في المقابل، يحمل معرض عُمان للبترول والطاقة 2026 شعار “النجاح من خلال التعاون: تحقيق مستقبل طاقة مستدام”، مسلطاً الضوء على أهمية الشراكات الصناعية والابتكار في مواكبة التحولات العالمية المتسارعة بقطاع الطاقة.

ويتضمن الحدثان سلسلة من المؤتمرات والجلسات المعتمدة للتطوير المهني، إلى جانب طاولات مستديرة وورش عمل فنية ومنتديات تجمع المستثمرين ورواد الصناعة، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية تسهم في تعزيز تبادل المعرفة وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.

وتناقش جلسات المؤتمر عدداً من الملفات الحيوية، من بينها أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والغاز الطبيعي المسال، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى الاقتصاد الدائري والتنقل المستقبلي والتنوع البيولوجي والمرونة المناخية، بمشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين وخبراء استدامة وقادة تكنولوجيا من مختلف دول العالم.

كما تشهد الفعاليات اجتماعات استراتيجية لكبار التنفيذيين، تركز على قضايا الابتكار والتحول الرقمي، وزيادة الإنتاج، والتنافسية الكربونية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعبئة رأس المال الأخضر وتسويق التقنيات النظيفة.

ومن أبرز فعاليات الأسبوع مؤتمر الموارد والتكنولوجيا للاستدامة الدولي، الذي يناقش قضايا الطاقة المتجددة والهيدروجين وأمن المياه والتنوع البيولوجي واستراتيجيات الاقتصاد الدائري ومسارات الاستثمار المستدام.

ويواصل مؤتمر جمعية مهندسي البترول، الذي يقام ضمن فعاليات معرض عُمان للبترول والطاقة، دوره كمنصة تقنية متخصصة تستعرض أحدث الابتكارات في أنشطة المنبع وتقنيات الاستخلاص المعزز واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فضلاً عن كفاءة العمليات والتحول الرقمي ومستقبل أنظمة الطاقة المتكاملة.

ويبرز أسبوع عُمان للاستدامة كذلك مستقبل التنقل المستدام عبر عروض مخصصة للمركبات الكهربائية وحلول التنقل الحديثة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والبنية الأساسية الذكية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما يعزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار في مجالات الطاقة والاستدامة.