"بيتكوين" تنتعش مجددا وتتجاوز 77 ألف دولار بدعم آمال التهدئة بين واشنطن وطهران

سجلت عملة "بيتكوين" الرقمية ارتفاعا ملحوظا فوق مستوى 77 ألف دولار خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/، في وقت يوازن فيه المستثمرون بحذر بين مؤشرات التقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف التضخمية من جهة أخرى، فضلا عن حالة الترقب السائدة في الأسواق قبيل إعلان نتائج أرباح شركة "إنفيديا" (Nvidia) لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت "بيتكوين" - الأكبر عالميا من حيث القيمة السوقية - بنسبة 0.4% لتصل إلى مستوى 77,175.40 دولار، لتعوض جانبا من خسائرها المبكرة هذا الأسبوع، حيث هبطت في وقت سابق نحو مستوى 76 ألف دولار، بفعل عمليات جني الأرباح بعدما سجلت مستويات قياسية تجاوزت 82 ألف دولار الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات "كوين ماركت كاب".

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، تراجعت عملة "إيثيريوم" - ثاني أكبر عملة مشفرة - بنسبة 0.4% لتسجل 2,126.45 دولار، وانخفضت عملة "XRP" بنسبة 1.1% لتصل إلى 1.37 دولار.

كما سجلت عملتا "سولانا" و"كاردانو" تراجعا بنسبة 0.5% لكل منهما، وانخفضت "بوليجون" بنسبة 0.3%، في حين تراجعت عملة "دوجكوين" بنسبة 1%.

وعززت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس الآمال في إحراز تقدم دبلوماسي مع طهران، مما أسهم في تحسين معنويات السوق نسيبا، حيث أشار ترامب إلى إمكانية إنهاء التوترات "بسرعة كبيرة" عبر المسار الدبلوماسي، فيما أكد فانس إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع الاحتفاظ بالاستعداد للبدائل في حال فشلها.

وانعكست هذه الأجواء التفاؤلية على أسواق الطاقة، حيث سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا، مع بقاء خام "برنت" فوق مستوى 110 دولارات للبرميل.

ويرى محللون أن أي انخفاض ملموس في أسعار النفط قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية التي ألقت بظلالها مؤخراً على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة وأسهم قطاع التكنولوجيا.

وفي المقابل، حد الارتفاع القياسي في عوائد السندات الأمريكية من مكاسب سوق العملات الرقمية؛ إذ صعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.687%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، بينما لامس عائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5.198%، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عام 2007، مما يزيد من جاذبية الاستثمارات الآمنة المدرة للدخل على حساب الأصول المضاربية.

وتترقب الأوساط المالية العالمية في وقت لاحق اليوم صدور النتائج المالية الفصلية لشركة "إنفيديا"، والتي تعد بمثابة مؤشر رئيسي لمدى استدامة الطفرة الحالية المدفوعة باستثمارات الذكاء الاصطناعي والتي دعمت الأسواق العالمية على مدار العام الحالي.