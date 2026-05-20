500 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو
فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز المتوقع أمام سموحة في الدوري
وسط حراسة مشددة.. رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست يقتحم المسجد الأقصى
محمود محي الدين: كنت أتمنى أن الإنفاق على التعليم والصحة يساوي ما ننفقه من الموازنة لخدمة الديون
اليونيسف: التعليم في مصر خطوة نحو مستقبل أقوى
محمود محيي الدين: الاستثمار في التعليم الطريق الحقيقي لبناء الإنسان وتحقيق التنمية
رئيس الوزراء يشاهد فيديو قصيرا عن القراءة والكتابة بالتعاون مع اليونيسف
إشادة أممية واسعة بإنجازات مصر في إصلاح التعليم|اليونيسف: الإصلاحات تحولت لتغيير حقيقي
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور
انخفاض نسبة الطلاب الضعاف في مهارات القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

"بيتكوين" تنتعش مجددا وتتجاوز 77 ألف دولار بدعم آمال التهدئة بين واشنطن وطهران

أ ش أ

 سجلت عملة "بيتكوين" الرقمية ارتفاعا ملحوظا فوق مستوى 77 ألف دولار خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/، في وقت يوازن فيه المستثمرون بحذر بين مؤشرات التقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف التضخمية من جهة أخرى، فضلا عن حالة الترقب السائدة في الأسواق قبيل إعلان نتائج أرباح شركة "إنفيديا" (Nvidia) لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت "بيتكوين" - الأكبر عالميا من حيث القيمة السوقية - بنسبة 0.4% لتصل إلى مستوى 77,175.40 دولار، لتعوض جانبا من خسائرها المبكرة هذا الأسبوع، حيث هبطت في وقت سابق نحو مستوى 76 ألف دولار، بفعل عمليات جني الأرباح بعدما سجلت مستويات قياسية تجاوزت 82 ألف دولار الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات "كوين ماركت كاب".

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، تراجعت عملة "إيثيريوم" - ثاني أكبر عملة مشفرة - بنسبة 0.4% لتسجل 2,126.45 دولار، وانخفضت عملة "XRP" بنسبة 1.1% لتصل إلى 1.37 دولار.

كما سجلت عملتا "سولانا" و"كاردانو" تراجعا بنسبة 0.5% لكل منهما، وانخفضت "بوليجون" بنسبة 0.3%، في حين تراجعت عملة "دوجكوين" بنسبة 1%.

وعززت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس الآمال في إحراز تقدم دبلوماسي مع طهران، مما أسهم في تحسين معنويات السوق نسيبا، حيث أشار ترامب إلى إمكانية إنهاء التوترات "بسرعة كبيرة" عبر المسار الدبلوماسي، فيما أكد فانس إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع الاحتفاظ بالاستعداد للبدائل في حال فشلها.

وانعكست هذه الأجواء التفاؤلية على أسواق الطاقة، حيث سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا، مع بقاء خام "برنت" فوق مستوى 110 دولارات للبرميل.

ويرى محللون أن أي انخفاض ملموس في أسعار النفط قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية التي ألقت بظلالها مؤخراً على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة وأسهم قطاع التكنولوجيا.

وفي المقابل، حد الارتفاع القياسي في عوائد السندات الأمريكية من مكاسب سوق العملات الرقمية؛ إذ صعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.687%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، بينما لامس عائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5.198%، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عام 2007، مما يزيد من جاذبية الاستثمارات الآمنة المدرة للدخل على حساب الأصول المضاربية.

وتترقب الأوساط المالية العالمية في وقت لاحق اليوم صدور النتائج المالية الفصلية لشركة "إنفيديا"، والتي تعد بمثابة مؤشر رئيسي لمدى استدامة الطفرة الحالية المدفوعة باستثمارات الذكاء الاصطناعي والتي دعمت الأسواق العالمية على مدار العام الحالي.

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

