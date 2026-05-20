فرج عامر: المفاجآت واردة في مباريات ختام الدوري الممتاز

تخوض أندية مرحلة التتويج بالدوري المصري اليوم الاربعاء مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية حيث تُلعب جميع المواجهات فى توقيت واحد، لحسم اللقب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز .

و علق فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق عبر فيسبوك:في مباريات اليوم في ختام الدوري الممتاز المفاجات واردة بنسبة لا تزيد عن ٥٪؜.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



المصري ضد الأهلي، الساعة 8 مساء، على قناة on sport max

بيراميدز ضد سموحة، الساعة 8 مساء، على قناة on sport plus

الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا، الساعة 8 مساء، على قناة on sport