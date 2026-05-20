خالد بيومي: صبر إدارة أرسنال على أرتيتا صنع المجد

علق الإعلامي خالد بيومي علي فوز الأرسنال ببطولة الدوري بعد غياب 22 عاما عن اللقب.

وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي اكس :" ‏إن تأخر أرسنال في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في السنة السابعة تحت قيادة المدرب الإسباني يؤكد على أهمية ثقة الإدارة في أرتيتا ومشروعه. الذي طال انتظاره.

‏الفوز بلقب الدوري والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليس بالأمر الهين، ولكنه إنجاز مستحق بجدارة.

‏تهانينا لجميع مشجعي أرسنال على لقب الدوري، والتي تتطلع إلى تحقيق الثنائية في المستقبل القريب.

وحسم نادي أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 رسميًا، بعد تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

ونجح الفريق اللندني في إنهاء غياب طويل عن منصة التتويج بالدوري الإنجليزي دام 22 عامًا، منذ آخر لقب حققه في موسم 2003-2004، ليرفع رصيده إلى 14 بطولة في تاريخه.