موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

ضرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي موعدًا ناريًا مع أرسنال الإنجليزي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026، بعد نجاح الفريقين في عبور الدور نصف النهائي.

باريس سان جيرمان يتخطى بايرن ميونخ

ونجح باريس سان جيرمان في حسم بطاقة التأهل إلى النهائي الأوروبي عقب تفوقه على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان الفريق الفرنسي قد حقق فوزًا مثيرًا في مباراة الذهاب بنتيجة 5-4، قبل أن يفرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه في لقاء العودة الذي أقيم على ملعب “أليانز آرينا”، ليحسم النادي الباريسي تأهله إلى المباراة النهائية.

أرسنال يواصل مشواره الأوروبي

وفي المقابل، تمكن أرسنال الإنجليزي من حجز مقعده في النهائي بعد إقصاء أتلتيكو مدريد، ليواصل الفريق اللندني عروضه القوية في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين باريس سان جيرمان وأرسنال يوم 30 مايو الجاري على ملعب “بوشكاش آرينا”، على أن تنطلق المواجهة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.