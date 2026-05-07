تشكيل مباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي

كشف مدربا فريقي أستون فيلا ونوتنجهام فورست الإنجليزيين، عن تشكيل الفريقين، للمباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب فيلا بارك، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح نوتنجهام فورست في الفوز ذهابًا على ملعبه سيتي جراوند أمام أستون فيلا بهدف نظيف، سجله اللاعب كريس وود.

مواعيد مباريات إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي اليوم الخميس

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست.. الساعة 10 مساءً.

فرايبورج ضد سبورتينج براجا.. الساعة 10 مساءً.

ونجح نوتنجهام فورست في الفوز ذهابًا على أستون فيلا بهدف نظيف، ويسعى نوتنجهام للفوز في موقعة فيلا بارك اليوم أو التعادل على أقصى تقدير لحجز تذكرة النهائي ومواصلة مشواره المميز بالدوري الأوروبي، وتحقيق الفوز وخطف بطاقة المباراة النهائية.

فيما يسعى أستون فيلا لتعويض خسارته بالفوز بفارق أكثر من هدف أو الفوز بفارق هدف واللجوء للأشواط الإضافية وركلات الترجيح.

على الجانب الآخر، سقط فريق فرايبورج الألماني في مباراة ذهاب دور نصف النهائي أمام سبورتينج براجا بهدفين مقابل هدف.

ويسعى فرايبورج لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، وخطف الفوز وبطاقة العبور للنهائي.

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وشهدت بطولة الدوري الأوروبي تغييرات كبيرة في نظامها بداية من النسخة الحالية، حيث تم اعتماد شكل جديد للمسابقة يضم 36 فريقًا في مجموعة واحدة بدلًا من النظام القديم الذي كان يعتمد على 32 فريقًا موزعين على مجموعات.

ويخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، في تجربة تهدف لزيادة المنافسة والإثارة بين الأندية المشاركة.

ووفق النظام الجديد، تتأهل أفضل 8 فرق في جدول الترتيب مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا إقصائيًّا بنظام الذهاب والإياب لتحديد باقي المتأهلين، في حين يتم إقصاء الفرق التي تحتل المراكز من 25 إلى 36 من البطولة بشكل نهائي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي، يوم 20 مايو الجاري على إستاد بشكتاش في مدينة إسطنبول.

