أوناي إيمري يقترب من تدريب أتلتيكو.. ومستقبله مع أستون فيلا تحت المجهر

يحظى الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا باهتمام متزايد من جانب إدارة أتلتيكو مدريد التي تضعه ضمن أبرز المرشحين لخلافة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني حال رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن إدارة النادي المدريدي تتابع عن كثب تطورات موقف إيمري رغم ارتباطه بعقد طويل الأمد مع أستون فيلا يمتد لثلاث سنوات مقبلة مع راتب سنوي يصل إلى 12 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل النجاحات اللافتة التي حققها المدرب الإسباني مع الفريق الإنجليزي حيث نجح في تحويله إلى منافس قوي على الساحة الأوروبية مع ضمان المشاركة القارية بشكل منتظم إلى جانب بلوغ الأدوار المتقدمة في البطولات، كان أبرزها الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إيمري يواصل تركيزه مع أستون فيلا

ورغم تصاعد التكهنات حول مستقبله يواصل إيمري تركيزه الكامل على مشواره مع أستون فيلا متجاهلا الشائعات المرتبطة بإمكانية انتقاله في ظل استقرار المشروع الرياضي داخل النادي.

أستون فيلا أمام نوتنجهام

وعلى صعيد المنافسات يستعد أستون فيلا لخوض مواجهة حاسمة أمام نوتنجهام فورست في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي حيث يسعى الفريق لتعويض خسارته ذهابا بهدف دون رد من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائي في واحدة من أبرز لياليه القارية.