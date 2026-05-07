إعلامي: إصابة مصطفى شوبير مطمئنة.. والعودة للتدريبات خلال أيام

نشر الإعلامي أحمد حسن عبر حسابه على موقع “فيسبوك” تطورات حالة حارس الأهلي مصطفى شوبير، مؤكدًا أن الإصابة التي تعرض لها ليست مقلقة

وكتب أحمد حسن نقلًا عن مصدر: "إصابة مصطفى شوبير غير مقلقة، والحارس يغود للتدريبات خلال أيام قليلة".

موعد مباراة الأهلي والمصري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المصري يوم الأربعاء 20 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً.

وفي التوقيت نفسه، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا، بينما يلتقي بيراميدز مع سموحة، في جولة حاسمة لتحديد بطل المسابقة.