أوروبا تحت الضغط الأمريكي.. وخلافات بشأن التعامل مع أزمة مضيق هرمز

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر، أن مسؤولون أوروبيون أبدوا استعدادا لإرسال كاسحات ألغام لمضيق هرمز بعد انتهاء الحرب.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية ، أن القادة العسكريون الغربيون غير مقتنعين بأن إيران زرعت ألغاما في مضيق هرمز، مضيفة أن قادة أوروبا يتعرضون لضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخصيص موارد عسكرية فورية لإنهاء حصار مضيق هرمز.

وأكدت المصادر لـ"نيويورك تايمز" ، أن قادة أوروبا يواجهون صعوبة في التوصل إلى خطة عمل موحدة بشأن مضيق هرمز.

وفي سياق آخر، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن خمسة وزراء مالية في الاتحاد الأوروبي يطالبون بفرض ضريبة على الأرباح الطائلة لشركات الطاقة، ردًا على ارتفاع أسعار الوقود نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط.

وفي رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية، اطلعت عليها رويترز، قال وزراء من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا إن هذا الإجراء "سيوجه رسالة واضحة مفادها أن المستفيدين من تبعات الحرب يجب أن يساهموا بدورهم في تخفيف العبء عن كاهل عامة الناس".

وقد شهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعًا حادًا منذ أن أدت الحرب على إيران إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما دفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إعلان إجراءات طارئة للحد من تأثير ذلك على المستهلكين والاقتصاد.