محمد فريد: تطوير مستمر لقدرات العاملين بهيئة الاستثمار كجزء من تقديم تجربة مميزة وذكية للمستثمرين

نظم مركز تدريب التجارة الخارجية، الذراع التدريبي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان "مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع"، لتطوير قدرات العاملين بالمناطق الاستثمارية والحرة، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء، وذلك اتساقاً مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال كوادر مؤهلة ومدربة قادرة على توفير خدمة استثمارية تنافسية ومرنة.

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تؤمن بضرورة التطوير المستمر لقدرات العاملين بهيئة الاستثمار كجزء من تقديم تجربة مميزة للمستثمرين، تعزز من كفاءة وتنافسية بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن السياسات السليمة تتطلب كوادر مؤهلة لإنفاذها بالطريقة التي تحقق مستهدفات تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وافتتحت الدكتورة ماري كامل، المديرة التنفيذية لمركز تدريب التجارة الخارجية، البرنامج التدريبي، وألقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كلمة خلال افتتاح البرنامج التدريبي، أشار خلالها إلى أن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يأتي على رأس أولويات عمل الهيئة لضمان تقديم خدمات تنافسية ذات جودة تسهم في دعم وتحفيز المستثمرين الجادين.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بتطوير قدرات العاملين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمناطق الاستثمارية والحرة، ويُعد البرنامج التدريبي أحد آليات التكامل بين هيئة الاستثمار ومركز تدريب التجارة، وفي إطار خطة الوزارة لتوحيد جهود الجهات التابعة من أجل تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق رؤية الحكومة المصرية لزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

استهدف البرنامج تنمية مهارات التواصل والتفاوض والتعامل الاحترافي مع المستثمرين، وتعريف العاملين بكيفية التعامل المحترف والمنضبط مع المستثمرين وكيفية الوصول إلى التميز الخدمي وإدارة المواقف الصعبة وتحويل التحديات إلى فرص.

تحسين تجربة المستثمر

وأشار الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار إلى أهمية توحيد الخطاب الترويجي والرسالة المؤسسية داخل مختلف القطاعات بالهيئة، ليعبر عن أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهي سرعة الاستجابة، ودقة المعلومات، وحسن التواصل، مؤكداً حرص الهيئة على الاستماع المستمر لملاحظات المتعاملين والعمل على تقليل زمن أداء الخدمة وتحسين تجربة المستثمر، موضحا أن مسؤولي مركز تدريب التجارة الخارجية سيحرصون على متابعة المتدربين للتأكد من التطبيق العملي لأهداف البرنامج التدريبي.

فيما ستشهد الفترة المقبلة إعداد مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بشركات المناطق الحرة والاستثمارية، بغرض تطوير منظومة الاستثمار ككل.