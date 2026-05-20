تداول السكر إلكترونيا عبر البورصة السلعية.. الحكومة تبدأ أولى الجلسات بعد عيد الأضحى

عُقد اليوم اجتماع بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب رؤساء وممثلي كبرى شركات إنتاج السكر في مصر، وذلك بهدف التوافق على الآليات المناسبة لتنفيذ عمليات تداول السكر من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية.

تداول السكر عبر البورصة السلعية

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة مختلف الجوانب الفنية والتقنية والمالية المرتبطة بمنظومة التداول، حيث تم الاتفاق على الآلية المقترحة لتنفيذ تداولات السكر عبر منصة البورصة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير.

كما تم الاتفاق على عقد عدد من ورش العمل الفنية والتدريبية بمقر البورصة السلعية خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة ممثلي شركات السكر، وذلك للتدريب على نظام التداول الإلكتروني وآليات تسجيل العضوية والإجراءات التنفيذية المنظمة للتداول، تمهيدًا للانطلاق الفعلي لجلسات التداول.

ومن جانبه، أكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، موضحًا أن منظومة التداول تتميز بسهولة الاستخدام وإتاحة تنفيذ العمليات إلكترونيًا من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية.

وأشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في الاجتماع بمنظومة البورصة السلعية، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابيًا على توافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.

كما تم الاتفاق على البدء في تنفيذ أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة الدولة لتطوير وتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية وتعزيز كفاءة منظومة التداول والتوزيع.