رئيس التحرير
طه جبريل
وزير التموين: 65 طنا من المساعدات الإنسانية يتم نقلها عبر 25 شاحنة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، عن إطلاق القافلة رقم (18) من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا للدور المصري الريادي في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

ويأتي تجهيز القافلة الثامنة عشرة وفق خطة عمل دقيقة، وباتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الجهات المعنية بالدولة، وبالتعاون الوثيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، وذلك في ضوء دراسة الموقف الإنساني داخل القطاع وتحديد الاحتياجات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

تأتي هذه القافلة استجابةً لطلب مكتب هيئة الإغاثة الكاثوليكية بقطاع غزة، لتوفير احتياجات عاجلة تشمل المراتب والبطاطين والحُصر، حيث تم تجهيز القافلة بكميات كبيرة من هذه المستلزمات لتلبية احتياجات المواطنين داخل القطاع، بإجمالي 65 طنًا من المساعدات، تم تحميلها على 25 شاحنة.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، تواصل جهودها في دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تسيير القوافل الإغاثية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية داخل قطاع غزة.

وأشار الوزير إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به مصر لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة وتسيير المزيد من القوافل خلال الفترة المقبلة وفقًا للاحتياجات الإنسانية داخل القطاع.

ومن جانبه، أوضح حسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أن القافلة الجديدة تأتي امتدادًا لجهود اللجنة في توفير الدعم الإنساني بشكل مستمر، لافتًا إلى أن التنسيق يتم بشكل دائم مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية ومكتبها في قطاع غزة لتحديد الاحتياجات الفعلية والعمل على تلبيتها.

وأضاف أن حصيلة المساعدات الإنسانية التي قدمتها اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية حتى الآن، بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، تعكس حجم الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث شملت 83 ألف بطانية، و61 ألف مرتبة، و24 ألف خيمة تستوعب نحو 385 ألف فرد، و6 آلاف مشمع بلاستيك لمواجهة الأمطار، و21500 ألف حصيرة بلاستيك، بالإضافة إلى أدوات نظافة عامة وشخصية استفادت منها نحو 45 ألف أسرة، وتم نقل هذه المساعدات عبر 5 طائرات و330 شاحنة بإجمالي يقترب من 2000 طن من المساعدات الإنسانية.

وأكد أن هذه القوافل تمثل رسالة تضامن صادقة من الشعب المصري إلى أشقائه في قطاع غزة، وتجسد عمق روابط الأخوة والإنسانية بين الشعبين المصري والفلسطيني.

