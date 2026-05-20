اقتصاد

30 جنيها سعر كيلو الطماطم في منافذ التموين الثابتة والمتنقلة

محمد صبيح

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن ضخ كميات كبيرة من محصول الطماطم في الأسواق عبر المجمعات الاستهلاكي وسياراتها المتنقلة، بسعر 30 جنيهاً للكيلو الواحد، مقابل 60 جنيها في الاسواق.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وصرح الدكتور مهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة، بأن هذا الإجراء جاء بعد رصد دقيق لتحركات الأسواق وارتفاع أسعار الطماطم في بعض المناطق. 

وأكد أن الوزارة قررت التدخل الإيجابي لضمان تحقيق التوازن السعري والتصدي لأي محاولات للمغالاة غير المبررة.

خريطة الانتشار الميداني

وأوضح ناجي أن السيارات بدأت عملها بالفعل منذ صباح اليوم في عدد من النقاط الحيوية والميادين الكبرى بمحافظة القاهرة، شملت: ميدان سفير وميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة.

بوابة الرحاب 6 ومنطقة البنفسج 1 (أمام معهد تيجان)

مناطق التجمعين الأول والخامس.

وعود بمزيد من التخفيضات

وشدد رئيس الشركة القابضة على أن هذه الخطوة هي مجرد بداية، حيث سيتم ضخ كميات إضافية تباعاً لتغطية رقعة جغرافية أوسع خلال الأيام المقبلة، قائلاً: "نعمل بكل طاقتنا لإتاحة السلع بأسعار عادلة، وانتظروا مزيداً من الانخفاضات في الأسواق قريباً".

وفي سياق متصل، كثفت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين حملاتها الميدانية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، ومحاربة أي ممارسات احتكارية تستهدف التلاعب بأسعار السلع الأساسية، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك.

يُذكر أن أسواق الخضروات كانت قد شهدت زيادات ملحوظة في أسعار الطماطم خلال الساعات الماضية، مما استوجب تدخل الدولة السريع لتوفير البديل الآمن والمخفض للمواطنين.

