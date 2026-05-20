حملات تموينية مكثفة استعدادا لعيد الأضحى بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة رقابية مكبرة برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، لضبط مصانع “بير السلم” المخالفة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمصانع والمنشآت الغذائية، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك، لحماية المواطنين والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية.

حملات تموينية

وكانت معلومات قد وردت إلى مديرية التموين بشأن وجود مكان غير مرخص بإحدى قرى مركز كفر الزيات، يُستخدم في تصنيع وتعبئة حلوى الأطفال باستخدام خامات مجهولة المصدر وتقليد علامات تجارية شهيرة، بعيدًا عن أعين الرقابة،وعلى الفور، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة وكيل الوزارة، حيث تبين أن الموقع عبارة عن مزرعة دواجن قديمة جرى تحويلها إلى مكان غير مطابق للاشتراطات الصحية يُستخدم في تصنيع وتعبئة حلوى الأطفال وتخزين المنتجات الغذائية في ظروف غير آمنة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 4800 قطعة ومنتج غذائي متنوع مشتبه في صلاحيته للاستهلاك، شملت عبوات حلوى أطفال تحمل بيانات وعلامات تجارية وهمية، وقطع شوكولاتة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط نصف طن بسكويت وخامات تصنيع بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها،كما تم التحفظ على كميات كبيرة من مستلزمات التعبئة والتغليف، وآلاف العبوات والكراتين الفارغة المعدة لتقليد العلامات التجارية الشهيرة، إلى جانب ضبط المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة داخل المصنع.

مراقبة مصانع غير صالحة

وأكدت التحريات والفحص أن المصنع يعمل بدون ترخيص ويستخدم خامات مجهولة المصدر وبيانات تجارية مضللة بالمخالفة للقانون، بما يمثل خطرًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال،وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ردع مخالفين

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس صحة المواطنين أو تستهدف التربح غير المشروع، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة ضمن استعدادات عيد الأضحى المبارك، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين.