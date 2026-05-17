900 ألف حاج وحاجة وصلوا إلى السعودية حتى الآن عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية | صور
مدبولي يتابع استعدادات عيد الأضحى.. وضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع بأسعار مخفضة
المالية: 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026 /2027
بتكلفة 800 مليار جنيه ويضيف 2.2 مليون فدان | برلمانيون عن مشروع الدلتا الجديدة : يعزز الأمن الغذائي ..ويعيد مجد الزراعة المصرية عالميا
موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام
700 كيلو مواد مخدرة.. مصرع مسجل خطر وسقوط إمبراطورية الكيف بـ 84 مليون جنيه
العيد الأربعاء ولا الخميس.. الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات
إيران تهاجم ترامب: وقع في فخ إسرائيل وسيفقد نفوذ واشنطن بغرب آسيا
الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة
متحدث "الري": مشروع الدلتا الجديدة نموذج عالمي لتعظيم الاستفادة من المياه ودعم التوسع الزراعي
الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس إيبولا في مصر.. اعرف أعراضه وطرق انتقاله
كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

حاجة تفرح.. طلاب جامعة طنطا يحصدون 8 جوائز في منافسات مهرجان إبداع لشباب الجامعات

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

حقق طلاب جامعة طنطا إنجازاً كبيرا، حيث استطاع طلاب الجامعة تحقيق الصدارة في عدة مجالات متنوعة، وعلمية، وإعلامية، وفنية، وتراثية ضمن منافسات مهرجان إبداع لشباب الجامعات في موسمه الـ 14، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحرك جامعة طنطا 

وجاء حصاد جامعة طنطا المشرّف في المهرجان، في مجال الترانيم الدينية حيث فازت الطالبة باتسي هاني جرجس بالمركز الأول وصدارة الجامعات المصرية، وفي مجال الفنون الشعبية (الجماعي متخصص)، وفاز فريق جامعة طنطا للفنون الشعبية بالمركز الأول بجدارة على مستوى الجامعات المصرية، وفاز الكابتن عمر محمود عمر البدري بجائزة "أفضل مدرب" على مستوى الجامعات المصرية، والطالب اندرو نبيل شفيق بجائزة "أفضل مؤدي حركة" على مستوى الجامعات المصرية، والطالب محمد نبيل عبد الفتاح بجائزة لجنة التحكيم الخاصة “أفضل مؤدي حركة”.

وفي مجال المراسل المتخصص، فازت الطالبة ريناء جمال عبد الله بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وفى مجال الابتكارات العلمية "الابتكارات الهندسية والطاقة والسيارات الكهربائية" حققت  الجامعة المركز الثاني على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، والذي مثّلها فيه فريق مكوّن من الطلاب المبتكرين هشام محمد محمد مصطفى، وطه ربيع طه فايد، ومحمد أحمد فؤاد أحمد عجينه.

 

تبادل الخبرات 

وأعرب الدكتور محمد حسين عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الحصاد المشرّف الذي حققه أبناء الجامعة، مؤكداً أن هذا التميز يمثل انعكاساً حقيقياً لرؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية في رعاية الموهوبين والمبتكرين من الشباب، وبناء الإنسان المصري كأحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن تربع جامعة طنطا على عرش الصدارة في منافسات متنوعة تجمع بين الابتكار العلمي والهندسي، والتميز الإعلامي، والإبداع الفني والتراثي، يبرهن على أن طلاب الجامعة قادرين على المنافسة بقوة في جميع المحافل المحلية والدولية، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم الكامل لأبنائها لتطوير مهاراتهم ومواكبة معايير التميز الإقليمي والدولي.

تبادل الخبرات 

من جانبه، توجه الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتهنئة والتقدير لجميع الطلاب الفائزين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المشرفة عليهم، مشيداً بالمستوى الرفيع والجهد الاستثنائي الذي ظهر به وفد الجامعة خلال فعاليات المهرجان، مشدداً على أن قطاع شؤون التعليم والطلاب يضع في مقدمة أولوياته توفير بيئة أكاديمية خصبة ومتكاملة تجمع بين التحصيل العلمي وبناء الشخصية من خلال الأنشطة الطلابية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الكبير في مهرجان إبداع 14 هو ثمرة تخطيط مستمر ورعاية نوعية للمواهب الشابة، سواء في المجالات الهندسية والتكنولوجية أو الفنون والإعلام، موجها الشكر للدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور محمد القصير مدير عام ادارة رعاية الطلاب وكافة العاملين بالإدارة لجهودهم المخلصة.

جامعة طنطا الغربية مهرجان إبداع لشباب الجامعات

