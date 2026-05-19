صيدلة طنطا تحصد كأس رئيس الجامعة لكرة القدم بعد نهائي مثير أمام الحاسبات.. صور

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، فعاليات ختام بطولة "كأس أ.د/ رئيس الجامعة لكرة القدم" للعام الجامعي 2025/2026، والتي أقيمت وسط أجواء حماسية وحضور طلابي متميز، كما حضر فعاليات الختام الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى الأعصر، عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد العربي، عميد كلية الآداب، والدكتورة نانسى الحفناوي، القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات. كما شارك في الاحتفالية عدد من وكلاء الكليات، والدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية بالجامعة.

توجيهات جامعة طنطا

وجمعت المباراة النهائية بين فريقي كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الصيدلة، في لقاء اتسم بالإثارة والندية، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المباراة لصالح فريق كلية الصيدلة، ليتوج بطلاً للبطولة، وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن حصول كلية الصيدلة على المركز الأول، فيما جاءت كلية الحاسبات والمعلومات في المركز الثاني، وحصدت كلية الآداب المركز الثالث، بينما حصلت كلية علوم الرياضة على المركز الرابع.

ابطال رياضيين

أكد الدكتور محمد حسين أن بطولة كأس رئيس الجامعة تمثل فرصة لتعزيز قيم العمل الجماعي، والانضباط، وبناء الشخصية المتكاملة لطلابنا، مشددا على توفير كافة الامكانات اللازمة لتنمية ورعاية الطلاب المتميزين والموهوبين بالجامعة، مشيراً إلى أن جامعة طنطا تضع محور الأنشطة الطلابية، وفي مقدمتها الرياضية، على رأس أولوياتها تماشياً مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتطوير مهارات الشباب، معبراً عن فخره بالمستوى التنظيمي الرائع للبطولة، والمستوى الفني والأخلاقي المتميز لطلاب كليات الجامعة طوال فترة ومنافسات البطولة، مقدما التهنئة لفريق كلية الصيدلة لتتويجه بكأس البطولة في دورتها لهذا العام.

بطولة كرة القدم

من جانبه قدم نائب رئيس الجامعة الشكر لجميع الكليات والفرق المشاركة في هذا العرس الرياضي المتميز، مؤكداً حرص قطاع التعليم الدائم على تنظيم أنشطة دورية تتيح للطلاب تفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي واكتشاف المواهب الرياضية، موجهاً الشكر والتقدير للإدارة العامة لرعاية الطلاب، واللجنة المنظمة، وإدارات الكليات على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في خروج هذه البطولة بهذا المظهر المشرف والراقي الذي يليق باسم ومكانة جامعة طنطا.