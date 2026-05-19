مسيرات لحزب الله تصيب إسرائيليين اثنين بجروح في مسغاف عام

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بانفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله باتجاه قواته شمال الأراضي المحتلة بالقرب من الحدود مع لبنان.

وأفادت هيئة البث العبرية بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان على سيارة في مسغاف عام.

خلال ذلك، شن الاحتلال غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة حناويه جنوبي لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الساعات الأخيرة 25 مستودعًا ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله جنوبي لبنان.

توغل صهيوني

توغلت دورية إسرائيلية باتجاه طريق كفرحمام كفرشوبا، وقامت بخطف 3 مواطنين، فيما شن الاحتلال غارة إسرائيلية على بلدة معركة في منطقة صور جنوبي لبنان، وغارة ثانية على بلدة حناويه في منطقة صور.