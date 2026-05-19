جامعة الدول العربية تسلّم دفعة مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

سلمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دفعة أولى من الدعم الصحي والإنساني إلى وزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية، وذلك في ظل الوضع الإنساني الطارئ.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتنفيذًا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الصادر عن اجتماعه الطارئ بتاريخ 18 /3 /2026، بشأن توفير الاحتياجات العاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الأساسية لدعم الشعب اللبناني.

دفعة مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

وقام السفير رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية في بيروت، بالتنسيق بين الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، ووزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية، بتسليم الدفعة الأولى من الدعم والمقدرة بـ 436 طردًا، يوم الاثنين الموافق 18 /5 /2026، حيث يبلغ إجمالي الدعم 609 طرود بوزن 7 أطنان، ومن المقرر أن يصل الدعم المتبقي خلال الأيام القادمة إلى الجمهورية اللبنانية.

والجدير بالذكر أن مجلس وزراء الصحة العرب يحرص على تقديم الدعم الصحي والإنساني للدول الأعضاء التي تعاني من أزمات وأوضاع إنسانية ملحة، تعزيزًا لقدرتها على مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها.

كما وجه الوفد اللبناني خلال اجتماع الدورة العادية 64 لمجلس وزراء الصحة العرب في جنيف، إلى جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب ووزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، الشكر على التعاون والتنسيق المستمر لتوفير وإيصال المساعدات الصحية دعمًا للقطاع الصحي اللبناني، وذلك من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية، تماشيًا مع أهداف مجلس وزراء الصحة العرب لرفع كفاءة النظم الصحية للدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات صحية لمواطنيها ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الدولية.