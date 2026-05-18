وزير خارجية لبنان يتابع تصحيح توصيف أدباء المهجر على نصب تذكاري في نيويورك

تابع وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، مسألة اللوحة التعريفية المرفقة بالنصب التذكاري في نيويورك المخصص لتخليد ذكرى المهاجرين اللبنانيين الأوائل، بعدما تضمن النص توصيفاً ملتبساً لهوية عدد من أبرز أدباء لبنان في المهجر، وفي مقدمتهم جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني وإيليا أبو ماضي.

وأصدر الوزير توجيهاته، اليوم الاثنين، إلى سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، وقنصل لبنان العام في نيويورك طلال ضاهر، لإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية، بهدف تصحيح النص بما يتفق مع الحقائق التاريخية والثقافية والجغرافية، ويؤكد الانتماء اللبناني الأصيل لهؤلاء الأدباء الذين شكّلوا ركناً أساسياً من إرث لبنان الثقافي في العالم.

وأكد الوزير أهمية الحفاظ على الدقة في توثيق مساهمات رواد المهجر اللبناني، لما يمثلونه من قيمة أدبية وحضارية في الذاكرة الوطنية، ودورهم البارز في إبراز الهوية اللبنانية وترسيخ حضورها الثقافي على الساحة الدولية.