"واس": "الآيات القرآنية" تتجلى بخيوط الذهب والفضة في كسوة الكعبة المشرفة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه في كسوة الكعبة المشرفة تتجلى إحدى أبهى صور الجمال الإسلامي، إذ تتحول الآيات القرآنية والخطوط العربية إلى مشهد بصري مهيب، تطرز فيه الآيات بخيوط الذهب والفضة على الحرير الأسود، في صورة تجسد العناية المتواصلة ببيت الله الحرام، وامتداد الإرث الإسلامي المرتبط بتشريف الكعبة المشرفة عبر العصور.

وأوضحت الوكالة اليوم، الثلاثاء، أن الآيات القرآنية المنسوجة برزت على الكسوة بوصفها العنصر الأبرز في تفاصيلها الفنية، حيث تطرز بأسلاك الفضة المطلية بالذهب عيار 24 على الحرير الطبيعي الأسود، وفق تشكيلات خطية دقيقة تستند إلى فن الخط العربي الإسلامي، بما يمنح الكسوة طابعها الجمالي والروحاني المتفرد.

ويحضر الخط العربي في كسوة الكعبة المشرفة بوصفه فنًا بصريًا متكاملًا، تتوزع من خلاله الآيات والزخارف الإسلامية في تناسق هندسي يبرز جمال الحروف العربية وانسيابيتها، فيما تتزين أجزاء الثوب والحزام وستارة باب الكعبة المشرفة بآيات قرآنية مختارة وعبارات إسلامية تتكرر بتناغم مدروس.

وتحمل الكسوة امتدادًا حضاريًا لفنون الخط العربي المرتبطة بالقرآن الكريم، إذ غدت عبر الزمن شاهدًا بصريًا على تطور الزخرفة الإسلامية وفنون الكتابة العربية، وما ارتبط بها من عناية تاريخية بعمارة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية.