ديوماندي يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني لموسم 2025-2026

أ ش أ

كشف موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية اليوم الثلاثاء أن الإيفواري يان ديوماندي حصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني لكرة القدم عقب نهاية موسم 2025-2026.

وقدم لاعب لايبزيج مستويات ثابتة ومميزة طوال الموسم، بعدما لفت الأنظار بعروضه القوية مع الفريق.

وسجل ديوماندي 13 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 36 مباراة خاضها هذا الموسم.

ورغم أن عمره لا يتجاوز 19 عاماً، فإن الدولي الإيفواري يبرز كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، مع مستقبل واعد في القارة العجوز.

ويُذكر أن يان ديوماندي كان يلعب قبل نحو 16 شهراً فقط في دوري الدرجة الرابعة، ولم يكن حينها لاعباً محترفاً. ويرتبط اللاعب بعقد مع لايبزيج يمتد حتى يونيو 2030.