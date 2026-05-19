الرئيس اللبناني يبحث مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن تعزيز التعاون ودعم الأجهزة الأمنية اللبنانية

أشاد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بدور مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن لا سيما في لبنان، من خلال تعاونه المستمر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، مشيراً إلى أهمية دعم البرنامج الخاص بلبنان الذي وضعه المركز بهدف تعزيز الحوكمة وتطوير الأداء المؤسساتي في القطاعات الأمنية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء عون في القصر الجمهوري، مديرة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ناتالي شوارد لبحث تعزيز التعاون ودعم الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وأطلعت شوارد، الرئيس عون على عمل المركز في جنيف، والتعاون القائم عبر مكتب بيروت مع مختلف الأجهزة والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، كما عرضت أبرز المهام التي يتولاها المركز في الدول المتعاونة معه، معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون وتقديم المساعدات اللازمة للأجهزة الأمنية اللبنانية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وسائر الجهات العاملة ضمن اختصاص المركز.