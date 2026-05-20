تامر أمين قبل حسم الدوري: الزملكاوي خسر نص وزنه من التوتر.. والأهلي بيدعي بس

قال تامر أمين، إن جماهير الكرة المصرية تعيش حالة من التوتر والترقب قبل انطلاق مباريات حسم الدوري الممتاز، مؤكدًا أن كل جماهير الأهلي والزمالك وبيراميدز تنتظر سيناريو مختلفًا في ليلة وصفها بـ«المشتعلة والمجنونة».

الزملكاوي خسر نص وزنه من التوتر

وأشار إلى أن جماهير الزمالك تعيش حالة ضغط عصبي كبيرة بعد خسارة الكونفدرالية، مضيفًا:

«الزملكاوي دلوقتي بيفكر هل اللعيبة هتفوق وتصالحنا؟ وهل ممكن نتحمل خسارة الكونفدرالية وبعدها الدوري؟».

وأضاف أن جماهير الزمالك تتساءل عن الحالة النفسية للاعبين، وما إذا كان الجهاز الفني تعلم من أخطاء المباريات الأخيرة، بجانب التخوف من طريقة لعب سيراميكا كليوباترا في المباراة الحاسمة.

«الأهلي بيدعي بس»

وأكد تامر أمين أن جماهير الأهلي لا تفكر سوى في تحقيق الفوز وانتظار تعثر المنافسين، قائلاً:

«الأهلاوي دلوقتي ما بيفكرش.. الأهلي بيدعي بس، لأن الأول لازم يكسب المصري وبعدها يستنى سيناريو المعجزة».

وأضاف أن جماهير الأهلي تتمنى خسارة الزمالك أو تعثر بيراميدز من أجل خطف لقب الدوري في اللحظات الأخيرة.

بيراميدز يترقب خطف الدوري

وأوضح أن نادي بيراميدز يستفيد من انشغال الأهلي والزمالك ببعضهما، قائلاً:

«بيراميدز مبسوط إن الأهلي والزمالك بيدعوا على بعض، وناسية إنه ممكن يطلع يسرق الدوري ويجري».

وأشار إلى أن لاعبي بيراميدز يسعون لحسم مباراتهم مبكرًا ثم انتظار نتائج المنافسين لحسم اللقب.

«مبروك للي هياخد الدوري»

وشدد الإعلامي على أن المنافسة الكروية يجب أن تبقى داخل الملعب فقط، قائلاً:

«مبروك للي هياخد الدوري.. وهارد لك للباقي، والأهم إن ميبقاش فيه كراهية أو ضغائن بعد نهاية المنافسة».

وأضاف أن لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز سيتواجدون معًا بعد أيام داخل معسكر منتخب مصر استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

قرارات جديدة من الأعلى للإعلام بشأن كأس العالم

وكشف تامر أمين أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وافق على السماح للقنوات الرياضية بتقديم تغطية واستوديوهات تحليلية على مدار 24 ساعة خلال بطولة كأس العالم المقبلة بسبب فروق التوقيت.

كما أشار إلى السماح بعودة فقرات تقييم الحكام داخل الاستوديوهات التحليلية خلال مباريات كأس العالم فقط، مؤكدًا رفضه عودتها في الدوري المصري بسبب ما تسببه من جدل وتعصب بين الجماهير.