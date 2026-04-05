بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة والتعليم لتطوير مناهج معهد ضباط الصف

وقع اللواء أح شريف جودة العرايشى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يهدف البروتوكول إلى تطوير العملية التعليمية والمناهج الدراسية التى يتم تدريسها لضباط الصف بإعتبارهم أحد الركائز الأساسية للقوات المسلحة ، كما تم الإتفاق على البدء فى تدريس (البكالوريا المصرية والبكالوريا التكنولوجية) لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين إعتباراً من عام 2026 ، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات التكنولوجية فى مختلف المجالات التعليمية.

حضر توقيع البروتوكول عددا من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تطوير القدرات البشرية والإرتقاء المستمر بأفراد القوات المسلحة.