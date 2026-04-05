من الجنوب إلى بيروت.. موجة نزوح تضرب لبنان بالكامل

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن عدد النازحين من جنوب لبنان تجاوز 600 ألف شخص حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بلدات جديدة.

تصاعد الهجمات خلال ساعات

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن بلدات مثل كفر حتى، التي كانت تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين، تعرضت مؤخرًا للقصف، ما دفع سكانها والنازحين فيها إلى البحث عن مأوى بديل، بعد تصاعد الهجمات خلال الساعات الماضية.

عدد النازحين في لبنان

وأضاف أن إجمالي عدد النازحين في لبنان، سواء من الجنوب أو من منطقة البقاع شرق البلاد أو من الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، تجاوز مليون نازح، نتيجة هذه الاعتداءات.

التصعيد الإسرائيلي

وأشار إلى أن الإحصاءات الرسمية اللبنانية تفيد بأن نحو 20% من سكان البلاد أصبحوا نازحين، في حين تذهب تقديرات غير حكومية إلى أن قرابة ربع سكان لبنان قد نزحوا بسبب التصعيد الإسرائيلي.