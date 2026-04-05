الرب يحمي لبنان.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد الفصح

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد الفصح الذي يوافق اليوم، الأحد 5 أبريل، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على “إنستجرام”.

وكتبت سيرين عبد النور، عبر “إنستجرام”: «المسيح قام حقاً قام ونحن شهود على ذلك.. فصح مجيد أحبائي والرب يحمي لبنان والعالم من المخططات الشيطانية المميتة والحرب.. وتكون قيامة لبنان والعالم مع قيامة مسيحنا إلى الحياة والسلام إلى الأبد، آمين».

أعمال سيرين عبد النور

سيرين عبد النور - مسلسل كذبة سوداء

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “كذبة سودا” من السباق الرمضاني المقبل، وذلك لأسباب لوجستية، إلى جانب إجراء بعض التعديلات على النص، في إطار الحرص على تقديم عمل متكامل يليق بالجمهور العربي وبمستوى التوقعات.

وتوجهت الشركة، في بيان صحفي، بجزيل الشكر إلى أبطال العمل: سيرين عبد النور، محمد الأحمد، مجد جعجع، أماني نَسَب، داليدا خليل، نادين الراسي، رنين مطر، أحمد الأحمد، مجدي مشموشي، وفيكتوريا عون، مثمّنةً تعاونهم والتزامهم خلال مراحل التحضير.

سيرين عبد النور ومسلسل “النسيان”

وفي العام الماضي 2024، تحدثت الفنانة سيرين عبد النور، عن كواليس مسلسلها الجديد «النسيان» الذي تم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية.

وقالت سيرين عبد النور، في لقاء خاص مع كاميرا موقع “صدى البلد” الإخباري، إن مسلسل “النسيان” يحكي قصة امرأة تفقد أولادها وتتوالى الأحداث خلال الخمسة عشرة حلقة.

وتابعت سيرين أن قصة المسلسل صعبة عليها كأم لأنها تحمل قصة فقدان أم لأبنائها، فهي مليئة بالأحداث والمشاهد الحزينة.

وحول موقف وفاة والدتها المحزن قبل نحو شهر، تأثرت سيرين، قائلة: «ما فينا نحكي كتير عن هالموضوع كلنا بنمر بظروف صعبة والواجب أننا نقف جنب بعض في مثل هذه الظروف.. وبشكر كل من ساند من قلبي ومحبتهم عندي عظيمة».

مسلسل النسيان بطولة سيرين عبد النور، ندى أبو فرحات، قيس الشيخ نجيب، يورغو شلهوب، كارول الحاج، وتأليف شادي كيوان، وإخراج الفوز طنجور.

أغاني سيرين عبد النور

