الحبس 5 سنوات للمتهم فى قضية تصوير منشآت حيوية بالبحرين

قضت المحكمة الصغرى الجنائية بالبحرين اليوم /الخميس/بمعاقبة المتهم في قضية تصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين ، بالحبس لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من الإدارة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، يفيد قيام شخص بتصوير منشآت حيوية خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين وهو ما يُعد مخالفًا للقوانين، وعلى إثر ذلك تم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة.



وأكدت النيابة العامة في البحرين أن المنشآت الحيوية وما يتصل بها من مواقع ومرافق ذات أهمية أمنية أو استراتيجية تُعد من المصالح العليا التي يوجب القانون حمايتها وصون سريتها، وأن تصويرها أو نشر أو تداول مقاطع أو بيانات تتعلق بها لاسيما خلال الظروف الأمنية التي شهدتها المملكة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، يُشكل فعلًا من شأنه المساس بأمن البلاد وسلامة مرافقها ومقدراتها الوطنية ويُعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية.



وشددت النيابة العامة على أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ثبت ارتكابه مثل هذه الأفعال أو مساهمته في نشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت.