قبل عيد الأضحى.. رفع جاهزية المجازر وإلغاء إجازات الأطباء البيطريين

أكدت الدكتورة إيناس طنطاوى، مفتش بالإدارة العامة على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه قبل موسم عيد الأضحي يتم البدء فى عمل التجهيزات والإستعدادات ورفع الجاهزية الخاصة بالمجازر ومديريات الطب البيطري لإستقبال أكثر عدد من المذبوحات فى المجازر.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يتم وقف جميع الأجازات الخاصة بالأطباء البيطريين، إلى جانب الإستعانة بأطباء من مديريات وإدارات الخارجية، موضحة أنه يتم ضمان جاهزية المجازر من الناحية الفنية ومن ناحية البنية التحتية.

وتابعت: "قبل العيد بشهر يتم التواصل مع أجهزة الحكم المحلي والوزراء والمحافظين من أجل عمل صيانة ودعم شبكات صرف المياه والكهرباء، ثم توفير الاختام وصيانة للأختام وتوفير المادة الملونة.