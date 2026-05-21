استعدادات مكثفة في أوقاف البحر الأحمر لاستقبال عيد الأضحى

عقد الشيخ عبدالمهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، ضم أئمة ومفتشي إدارة أوقاف الغردقة وعددًا من القيادات الدعوية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة انتظام العمل الدعوي والإداري داخل المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد.

وأكد مدير المديرية خلال الاجتماع رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع المساجد والساحات المجهزة لاستقبال المصلين بمدينة الغردقة، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال النظافة والصيانة، والعمل على تهيئة الأجواء الروحانية والإيمانية التي تضمن راحة المواطنين أثناء أداء الشعائر، بما يعكس الصورة الحضارية للمساجد ودورها الديني والمجتمعي.

وشدد الشيخ عبدالمهيمن على ضرورة التزام الأئمة بخطاب وزارة الأوقاف المعتدل، الذي يقوم على ترسيخ قيم الوسطية ونشر الفكر المستنير، إلى جانب التصدي للأفكار المتشددة والشائعات المغرضة التي تستهدف وعي المجتمع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل والتكاتف للحفاظ على استقرار المجتمع وتعزيز قيم الانتماء الوطني.

كما تناول الاجتماع خطة تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية خلال الأيام المقبلة، عبر زيادة الدروس الدينية وتنظيم القوافل والملتقيات الفكرية والتوعوية، بهدف تعزيز الدور المجتمعي للمسجد، وفتح قنوات تواصل فعالة مع المواطنين ورواد بيوت الله.

وفي ختام اللقاء، أعلن الأئمة والقيادات الدعوية التزامهم الكامل بتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف، ومواصلة العمل على تطوير المنظومة الدعوية والخدمية داخل مساجد البحر الأحمر، بما يسهم في تقديم رسالة دينية معتدلة وخدمة أفضل لأبناء المحافظة خلال موسم عيد الأضحى المبارك.