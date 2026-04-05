الاحتلال يشن أعنف غاراته على الضاحية الجنوبية.. وتحركات لقطع الإمدادات بجنوب لبنان

أفاد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ اليوم 4 غارات متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، في تصعيد هو الأشد منذ بدء المواجهات الأخيرة.

وأوضح سنجاب، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية أمل مضهج، أن الغارة الأولى استهدفت منطقة الجاموس، بينما طالت الثانية مبنى في منطقة الغبيري، كان قد تم توجيه إنذارات مسبقة لسكانه بضرورة الإخلاء، ما يعكس نمطًا متكررًا من التحذيرات قبل تنفيذ الضربات.

وأضاف أن غارتين إضافيتين استهدفتا منطقة حارة حريك، وسط تحليق مكثف وغير مسبوق للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة في أجواء بيروت ومناطق من جبل لبنان، مشيرًا إلى أن هذه الضربات جاءت أعنف من سابقاتها من حيث الكثافة والتأثير.

وفي تطور ميداني متصل، لفت المراسل إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف عددًا من الطرق في محيط صور جنوب البلاد، في خطوة تبدو موجهة لقطع خطوط الإمداد بين القطاع الغربي في قضاء صور والقطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل.

وأشار إلى أن هذا التصعيد المتزامن بين الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان يعكس تحولًا في طبيعة العمليات، مع التركيز على استهداف البنية التحتية وشبكات الإمداد، ما ينذر باتساع رقعة المواجهات خلال الفترة المقبلة.