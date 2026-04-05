غارة على الضاحية وتحليق منخفض فوق بيروت.. إنذارات إسرائيلية تمهد لتصعيد جديد

أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي على ارتفاعات منخفضة في أجواء المدينة، خاصة فوق مناطق الضاحية.

وأوضح سنجاب، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي همام مجاهد، أن الجيش الإسرائيلي أصدر سلسلة إنذارات لسكان عدة مناطق في الضاحية الجنوبية، محددًا 7 مناطق من بينها منطقة الغبيري، مطالبًا السكان بسرعة الإخلاء كإجراء استباقي قبل تنفيذ ضربات محتملة.

وأضاف أن التحذيرات شملت أيضًا مبنى في منطقة الجناح، حيث تم تحديده على خريطة ونشر إحداثياته، مع دعوة صريحة لإخلائه تمهيدًا لاستهدافه، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في وتيرة العمليات.

وأشار إلى أن استمرار تحليق الطيران الحربي ذهابًا وإيابًا فوق أجواء بيروت رغم تراجع نسبي في وتيرة الغارات حاليًا ربما بسبب الأحوال الجوية يحمل مؤشرات قوية على احتمالية تنفيذ ضربات إضافية خلال الفترة القريبة، ما يعزز من حالة التوتر والترقب في المشهد اللبناني.

