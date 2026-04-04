الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الشامي يوضح سبب تأجيل حفله مع هيفاء وهبي في بيروت

النجم السوري الشامي مع هيفاء وهبي
النجم السوري الشامي مع هيفاء وهبي
كشف الفنان السوري الشامي عن كواليس تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر أن يجمعه بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي في العاصمة بيروت خلال شهر مارس الماضي، مؤكدًا أن القرار جاء احترامًا للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح الشامي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأوضاع السياسية والإنسانية الحالية كانت السبب الرئيسي وراء تأجيل الحفل، مشيرًا إلى صعوبة إقامة فعاليات فنية في ظل حالة الحزن والقلق التي يعيشها كثير من الناس. وأضاف أن الفن يجب أن يكون قريبًا من مشاعر الجمهور، وليس منفصلًا عنها، قائلًا إنهم لا يستطيعون الاستمرار في تقديم الحفلات وكأن شيئًا لم يحدث.

وأشار إلى تقديره الكبير للفنانة هيفاء وهبي، مؤكدًا أنه يتشرف بالتعاون معها، خاصة أنهما التقيا سابقًا، وكان من المنتظر أن يجمعهما هذا الحفل قبل أن تتغير الظروف. كما لمح إلى وجود أفكار وتفاصيل فنية قد يتم الإعلان عنها في وقت لاحق، عندما تصبح الأجواء أكثر ملاءمة.

وفيما يتعلق بإمكانية تقديم عمل غنائي مشترك (ديو) بينه وبين هيفاء وهبي، أوضح الشامي أنه لم يتم التطرق إلى هذا الأمر بشكل رسمي حتى الآن، لكنه لم يستبعد حدوث تعاون في المستقبل، مؤكدًا أن الساحة الفنية دائمًا ما تحمل مفاجآت.

ويأتي قرار التأجيل في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متسارعة، ما دفع عددًا من الفنانين إلى إعادة النظر في ارتباطاتهم الفنية، مراعاةً للظروف العامة ومشاعر الجمهور، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بدور الفن في التفاعل مع القضايا الإنسانية.
واختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن الجمهور سيظل في مقدمة أولوياته، وأن أي نشاط فني قادم سيكون في توقيت مناسب يحترم مشاعر الناس ويواكب طبيعة المرحلة، معربًا عن أمله في أن تعود الأوضاع إلى الاستقرار قريبًا، ليتمكن الفن من أداء دوره في نشر الفرح من جديد.

