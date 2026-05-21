المسيرات الانتحارية.. خطة إيران البديلة لخنق التجارة الدولية في هرمز

تتصاعد المخاوف الدولية من تداعيات التوتر المتزايد في مضيق هرمز، بعدما حذرت منظمات بحرية دولية تابعة للأمم المتحدة من أن إعادة تأمين الممر الملاحي قد تستغرق أسابيع في ظل التهديدات الإيرانية المتواصلة.

خطة إيران البديلة لخنق التجارة الدولية في هرمز

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، أكد المجلس البحري الدولي التابع للأمم المتحدة، ومجلس بحر البلطيق والملاحة البحرية، أن عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز ستستغرق أسابيع، في ظل استمرار التهديدات الإيرانية التي أدت إلى إغلاق الممر الحيوي أمام حركة السفن.

وأوضحت المنظمتان أن الطائرات المسيّرة الإيرانية باتت تشكل خطراً إضافياً على الملاحة، ما يعقّد جهود إعادة فتح المضيق.

وحذرت المؤسستان من أن عودة الشحن عبر المضيق تحتاج إلى ضمانات دولية واضحة، مشيرة إلى أن الوضع الراهن يهدد استقرار التجارة العالمية.

هذه التقديرات، التي نقلتها صحيفة نيويورك بوست، تعكس حجم التحديات أمام المجتمع الدولي لإعادة تأمين واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

واعلن المجلس البحري الدولي: استئناف أعمال الشحن عبر مضيق هرمز بحاجة إلى ضمانات لتفادي المخاطر، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الاخبارية ”.

وأكد الدكتور عامر الشبكي خبير الاقتصاد والطاقة الدولي أن التطورات المتسارعة في مضيق هرمز لا تقتصر تداعياتها على قطاع الطاقة فقط، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي، في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها المضيق.

حركة النفط وإمدادات الطاقة

وقال عامر الشبكي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن خطورة الوضع لا ترتبط فقط بتعطل حركة النفط وإمدادات الطاقة، بل تشمل أيضًا البنية التحتية الرقمية والمالية العالمية.

كابلات الألياف الضوئية

وأوضح أن عددًا من كابلات الألياف الضوئية المارة عبر قاع المضيق تلعب دورًا محوريًا في نقل جزء كبير من حركة الإنترنت العالمية والخدمات السحابية، إضافة إلى أنظمة الرسائل والتحويلات المالية الدولية، والتي تمر من خلالها معاملات مالية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات يوميًا.

