الرئيس اللبناني: نرفض جر لبنان إلى حروب لم يبدأها

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، " أدعو مجددا للتفاوض لإنقاذ الوضع المأساوي في لبنان، وأن التفاوض ليس تنازلا والدبلوماسية ليست استسلاما.



وأضاف خلال قناة القاهرة الإخبارية، أننا نرفض جر لبنان إلى حروب لم يبدأها، ونجري اتصالات مكثفة مع جميع الدول لوقف الحرب، ونطلب من الدول الصديقة التدخل من أجل وقف الحرب.



ولفت إلى أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم النازحين، وأن الجيش يقوم بواجباته لتقديم الدعم اللازم لجميع النازحين، وأن السلم الأهلي في بلادنا خط أحمر.



وتابع: لا خوف من حرب أهلية أو فتنة داخلية، وأن السلم الأهلي مسؤولية مشتركة والحرية المطلقة فوضى.



