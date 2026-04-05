الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

آية عبد الرحمن: أخطط لابني أن يصبح بطلا رياضيا.. شاهد

أحمد إبراهيم   -  
تصوير كيرلس صلاح

كشفت النائبة والإعلامية آية عبدالرحمن عن رؤيتها لمستقبل ابنها وهل تتمنى أن يدخل مجال الإعلام مثلها أم لا؟.

وقالت آية عبدالرحمن خلال ندوة صدى البلد: اننى اخطط لابني ان يصبح بطلًا رياضيًا ولكن لا أفضل له أن يكون إعلاميا.

وأضافت آية عبدالرحمن: مازال ابني صغيرًا ولم يظهر عليه أي مواهب حتى الآن ولكن أريد أن يكون بطلًا رياضيًا لان الرياضة مهمة فى حياتنا وأيضا التعليم وفى حالة ميله الى اى مجال أخر فله حق التصرف لانى لم اجبره علي شيئ حتى يستطيع أن يبدع. 

وحلت النائبة والمذيعة آية عبدالرحمن ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، وذلك قبل انطلاق الحلقة الأخيرة من برنامج “دولة التلاوة” والذى يتم فيه الإعلان عن الفائزين بالموسم الأول.

وتحدثت آية عبدالرحمن عن كواليس مشاركتها فى برنامج “دولة التلاوة” بعد أن كانت مذيعة أخبار وتقديم البرامج السياسية لفترة طويلة.

وتطرقت آية عبدالرحمن فى حديثها الى الصعوبات التى مرت بها خلال مرحلة التحضير والتجهيز للبرنامج الذى حظي بنجاحات كبيرة فور عرض حلقاته.

كما كشفت آيه عبدالرحمن عن كواليس ترشيحها لمجلس النواب ووضع الملف الإعلامي ضمن أولوياتها داخل المجلس الموقر والتحديات التى تواجهها كنائبة تحاول ان تكون على قدر المسئولية التى وضعت لها.

وتطرقت آيه عبدالرحمن الى كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كمذيعة أخبار بمطار القاهرة وسط حشد جماهيري كبير.

آية عبدالرحمن تحدثت أيضا عن حياتها الأسرية وكيفية قيامها بالدور الأسري والمهني فى آن واحد بما لا يؤثر أى منهما على الآخر.

