أكاديمية الفنون تنظم ورشة للرقص المعاصر بمشاركة مدربة نمساوية

تستعد أكاديمية الفنون لانطلاق واحدة من أبرز فعالياتها الفنية، حيث تبدأ غدًا الإثنين، السادس من أبريل، ورشة متخصصة في الرقص المعاصر تقدمها المدربة النمساوية إنجي جابماير، وذلك في إطار الدورة الثانية من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، المُهداة إلى اسم الفنان الكبير محمد صبحي.

تأتي هذه الورشة ضمن رؤية الأكاديمية لتعزيز الانفتاح على التجارب الدولية، إذ تُنظم بالتعاون مع مؤسسة "وصلة للفنون" واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية "يونيك"، بما يتيح للطلاب والفنانين فرصة الاحتكاك المباشر بمدارس فنية معاصرة، واكتساب أدوات جديدة في مجال التعبير الحركي.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الورشة حتى الثالث عشر من أبريل، لتُختتم بعرض فني يُجسد نتاج هذا التفاعل الإبداعي، ويُقدَّم على خشبة مسرح نهاد صليحة، مع فتح أبوابه أمام الجمهور مجانًا، في خطوة تعكس حرص الأكاديمية على دمج الفن بالمجتمع.

وقد أكدت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، أن المؤسسة تواصل جهودها لمد جسور التعاون مع الكيانات الثقافية الدولية، بما يسهم في صقل مهارات طلابها وتوسيع مداركهم الفنية، مشيرة إلى أن هذه الورشة تمثل نموذجًا حيًا لتبادل الخبرات، وتسعى الأكاديمية إلى تعزيزه مستقبلًا عبر المزيد من البرامج المشتركة والانفتاح الأكاديمي مع المؤسسات النظيرة في النمسا.

وأضافت أن الأكاديمية وفّرت كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح هذه التجربة، إلى جانب إعداد برنامج ثقافي للمدربة الضيفة يشمل زيارة عدد من أبرز المعالم الأثرية، بما يعكس ثراء الحضارة المصرية ويدعم قيم التبادل الثقافي بين الشعوب.

يُذكر أن مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة يواصل في دورته الحالية تقديم تجربة فنية متكاملة تمزج بين المسرح والرقص والفنون الأدائية، مع إتاحة مساحة حقيقية للحوار والتفاعل بين الفنانين المصريين ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم.