الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أكاديمية الفنون تنظم ورشة للرقص المعاصر بمشاركة مدربة نمساوية

سعيد فراج

تستعد أكاديمية الفنون لانطلاق واحدة من أبرز فعالياتها الفنية، حيث تبدأ غدًا الإثنين، السادس من أبريل، ورشة متخصصة في الرقص المعاصر تقدمها المدربة النمساوية إنجي جابماير، وذلك في إطار الدورة الثانية من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، المُهداة إلى اسم الفنان الكبير محمد صبحي.

تأتي هذه الورشة ضمن رؤية الأكاديمية لتعزيز الانفتاح على التجارب الدولية، إذ تُنظم بالتعاون مع مؤسسة "وصلة للفنون" واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية "يونيك"، بما يتيح للطلاب والفنانين فرصة الاحتكاك المباشر بمدارس فنية معاصرة، واكتساب أدوات جديدة في مجال التعبير الحركي.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الورشة حتى الثالث عشر من أبريل، لتُختتم بعرض فني يُجسد نتاج هذا التفاعل الإبداعي، ويُقدَّم على خشبة مسرح نهاد صليحة، مع فتح أبوابه أمام الجمهور مجانًا، في خطوة تعكس حرص الأكاديمية على دمج الفن بالمجتمع.

وقد أكدت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، أن المؤسسة تواصل جهودها لمد جسور التعاون مع الكيانات الثقافية الدولية، بما يسهم في صقل مهارات طلابها وتوسيع مداركهم الفنية، مشيرة إلى أن هذه الورشة تمثل نموذجًا حيًا لتبادل الخبرات، وتسعى الأكاديمية إلى تعزيزه مستقبلًا عبر المزيد من البرامج المشتركة والانفتاح الأكاديمي مع المؤسسات النظيرة في النمسا.

وأضافت أن الأكاديمية وفّرت كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح هذه التجربة، إلى جانب إعداد برنامج ثقافي للمدربة الضيفة يشمل زيارة عدد من أبرز المعالم الأثرية، بما يعكس ثراء الحضارة المصرية ويدعم قيم التبادل الثقافي بين الشعوب.

يُذكر أن مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة يواصل في دورته الحالية تقديم تجربة فنية متكاملة تمزج بين المسرح والرقص والفنون الأدائية، مع إتاحة مساحة حقيقية للحوار والتفاعل بين الفنانين المصريين ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

