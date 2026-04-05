أخي بقاله كتير متوفى.. المطرب الشامي يكشف سر التاتو الأخير

عرض برنامج ET بالعربي لقاءً مع المطرب الشامي، كشف من خلاله سر التاتو الأخير على يده اليمنى.

وقال الشامي، في لقاء مع برنامج ET بالعربي، إن التاتو الأخير هو لاسم أخيه «عمر» الذي توفي منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنه أراد أن يتذكره بوشم اسمه على جزء من جسده ليتذكره كلما نظر إلى نفسه.

وأضاف الشامي: «عمر هو نقطة الانطلاق لموهبتي لما قررت أكتب لحن أول مرة بيدي اليمين كانت بسبب عمر فحبيت إني حط اسمه على إيدي اليمين».

أغاني المطرب الشامي

في شهر يونيو 2025، أطلق النجم الشّاب الشامي ديو غنائيا جديدا، جمعه بالنجم تامر حسني، حمل عنوان "ملكة جمال الكون"، في عملٍ فنيّ متنوّع يجمع بين إيقاع الدبكة والمقسوم، في قالبٍ شرقيّ عصري.

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا أيضا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملاً استثنائيًا أضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة.

أمّا تامر حسني، فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.