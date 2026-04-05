ترامب مهددا بقصف الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية: ستتهاوى في كل البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول يوم الإثنين، مشيرًا إلى أن طهران منخرطة بالفعل في مفاوضات جارية.

الاستفادة من النفط الإيراني

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أكد الرئيس الأمريكي على أن الخيار الأفضل يتمثل في الاستفادة من النفط الإيراني في حال لم تُبدِ طهران استعدادًا لإبرام اتفاق، في إشارة إلى تصعيد محتمل في التعامل مع الملف الإيراني.

وفي لهجة تصعيدية، هدد ترامب باستهداف البنية التحتية داخل إيران، بما في ذلك الجسور ومحطات توليد الطاقة، مؤكدًا أنها "ستتهاوى في جميع أنحاء البلاد" في حال استمرار التصعيد وعدم التوصل إلى تسوية.